أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة وافقت على بيع قطع غيار طائرات مقاتلة لتايوان مقابل 330 مليون دولار، فيما ستكون أول صفقة من نوعها منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير.

وقال البنتاجون، في بيان بوقت متأخر أمس الخميس: "ستعزز عملية البيع المقترحة قدرة المتلقي على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال الحفاظ على الجاهزية التشغيلية لأسراب طائرات إف-16 وسي-130"، وغيرها من الطائرات، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت الصين إن تايوان، المتمتعة بحكم ديمقراطي، هي إقليم تابع لها ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة.

وتعترض الحكومة التايوانية بشدة على مزاعم بكين بالسيادة، وتقول إن شعب تايوان هو الوحيد القادر على تحديد مستقبله.

وقال ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينج أخبره بأنه لن يغزو تايوان قي أثناء وجود الرئيس الجمهوري في منصبه.

وترتبط واشنطن بعلاقات دبلوماسية رسمية مع بكين، لكنها تحتفظ بعلاقات غير رسمية مع تايوان، وتعد الولايات المتحدة أهم مورد للأسلحة للجزيرة.