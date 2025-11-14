فرنسا: نسعى لإجبار روسيا على العودة للمفاوضات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران، الجمعة، إن أوروبا تسعى لإجبار روسيا على العودة إلى طاولة مفاوضات السلام مع أوكرانيا.

يأتي ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة الألمانية برلين، عقب اجتماع مع نظرائها من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، استمرار دعم الأوروبيين لأوكرانيا طالما اقتضت الحاجة.

وأشارت إلى دعم أوروبا لأوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية في 2022.

ولفتت فوتران، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في باريس الاثنين المقبل.

وأفادت: "هدفنا إجبار روسيا على العودة إلى طاولة مفاوضات السلام مع أوكرانيا".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي فرض حزمة العقوبات الـ19 على روسيا في أكتوبر الماضي.

ودعت وزيرة الدفاع الفرنسية لتعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي لزيادة فعالية العقوبات على روسيا.

وأردفت أن مئات السفن تنتهك العقوبات الأوروبية عبر نقل النفط الروسي.

وشددت الوزيرة الفرنسية، على أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى منع الالتفاف على هذه العقوبات.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.