إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وميني باص على طريق المنصورة - جمصة

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وميني باص على طريق "المنصورة - جمصة"، أمام قرية "القطنة" التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية.



وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الستاموني، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين؛ وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كل من السيارة رقم (د ط و ١٢٦٣ ميكروباص) قيادة "محمد عبدالمنعم على" ٣٤ سنة ، سائق، ومقيم سمنود بالغربية باتجاه المنصورة، والسيارة رقم (د ط و ١٣٧٦ ميني باص) فر قائدها هاربا عقب الحادث تاركا السيارة باتجاه جمصة، حيث تبين أن سبب الحادث التخطي الخاطئ لقائد السيارة الثانية؛ ما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الأولى بالمواجهة.



ونجم عن ذلك إصابة قائد السيارة الأولى باشتباه نزيف داخلي بالمخ، وأصيب 4 من مرافقيه ما بين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبسؤال المصابين أيدوا مضمون الفحص ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 308 لسنة 2021 جنح مركز شرطة الستاموني، وجار استكمال الفحص وضبط قائد السيارة والعرض على النيابة العامة.