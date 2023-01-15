 بالأسماء.. الداخلية تأذن لـ42 مواطنا بحمل جنسيات أجنبية أخرى - بوابة الشروق
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بالأسماء.. الداخلية تأذن لـ42 مواطنا بحمل جنسيات أجنبية أخرى

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
محمد نابليون
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 12:26 م | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 12:26 م

أصدرت وزارة الداخلية قرارين بالسماح لعدد 42 مواطناً بحمل جنسيات أجنبية أخرى، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وينص القرار الأول الذي حمل رقم 2522 لسنة 2022 على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنً أولهم خالد ياسـر عبد االله سالم وآخرهم أحمد حسام عبد السلام عبد الجليل، المدرجة أسـماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنس ية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظه بالجنسية المصرية.

فيما ينص القرار الثاني على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعـشرين مواطناً أولهـم إبراهيم عماد الدين أحمد عوض - وآخرهم عصام فاروق النادي محمد المدرجة، أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

 

 


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