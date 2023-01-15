أصدرت وزارة الداخلية قرارين بالسماح لعدد 42 مواطناً بحمل جنسيات أجنبية أخرى، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وينص القرار الأول الذي حمل رقم 2522 لسنة 2022 على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنً أولهم خالد ياسـر عبد االله سالم وآخرهم أحمد حسام عبد السلام عبد الجليل، المدرجة أسـماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنس ية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظه بالجنسية المصرية.

فيما ينص القرار الثاني على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعـشرين مواطناً أولهـم إبراهيم عماد الدين أحمد عوض - وآخرهم عصام فاروق النادي محمد المدرجة، أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.