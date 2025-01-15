مصدر مطلع على مفاوضات غزة: خرائط الانسحاب الإسرائيلي تشمل جباليا ومحوري نتساريم وفيلادلفيا

قال مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، إن حماس تسلّمت خرائط الانسحاب الإسرائيلي، وذلك حسبما أفادته فضائية «الشرق» للأخبار، في نبأ عاجل لها، مساء الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، قال مصدر مسئول في حركة حماس لوكالة «رويترز»، إن الحركة لم تسلم حتى الآن ردها على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في قطاع غزة؛ لأن إسرائيل لم تسلم حتى هذه اللحظة الخرائط التي ستوضح المناطق التي ستنسحب إليها قواتها.

وأضاف المصدر: «هذه الخرائط تشمل الانسحاب من محور نتساريم وذلك لتأمين عودة النازحين إلى بيوتهم، وكذلك الانسحاب من ممر فيلادلفيا على الحدود مع مصر، وأيضا الانسحاب من جباليا في شمال قطاع غزة ورفح في جنوب القطاع».

وقبل قليل، كشف مسئول إسرائيلي لموقع «أكسيوس» الأمريكي أن الأطراف قد تعلن غدا الخميس، التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني، تأكيده أنه «من المتوقع الإعلان غدًا عن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى».

وبعد تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس، أشار مصدر فلسطيني إلى تحقيق انفراج في المفاوضات حول صفقة التبادل. وبحسب التقرير فقد تم في الصباح الباكر خلال اجتماع قيادة حماس الاتفاق على النقاط وحل الخلافات.

وتشير التقديرات الآن إلى أن الإعلان عن الاتفاقية سيتم في وقت مبكر من الغد، وسيتم تنفيذها في فترة تتراوح بين يوم واحد و48 ساعة من لحظة الإعلان.