صرحت جهات التحقيق بمدينة نويبع بجنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، بدفن جثامين 4 عمال لقوا مصرعهم اختناقًا بدخان الفحم خلال نومهم في غرفة سكنهم بمنطقة أم حصاة التابعة لقرية الطرفة بمدينة سانت كاترين، وتسليم الضحايا لذويهم، بعد تأكيد الطب الشرعي أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

كانت مديرية أمن جنوب سيناء قد تلقت إخطارًا من مستشفى سانت كاترين بوصول 4 أشخاص جثثًا هامدة بسبب الاختناق بثاني أكسيد الكربون المنبعث من الفحم.

وجاء تقرير مفتش الصحة بمدينة سانت كاترين، بوفاة 4 عمال بمنطقة أم حصاة التابعة لقرية الطرفة بمدينة سانت كاترين خلال نومهم، واختناقهم بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من إشعال مدفأة فحم، وغلق أبواب الغرفة عليهم.

ورجح التقرير أن يكون سبب الوفاة الاختناق بغاز ثاني أكسيد الكربون.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى سانت كاترين. كما انتدبت نيابة نويبع الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

وأفاد التقرير الطبي أنه بالكشف الظاهري على الضحايا الأربعة، وهم: أيمن عياد عثمان عبد الله (26 عامًا) مقيم في أبو تيج بمحافظة أسيوط، محمد مصطفى عبد العزيز محمود (22 عامًا) مقيم في أبو تيج محافظة أسيوط، عمر بكر أحمد عمر أحمد (مقيم بالدقهلية)، وأحمد كمال علي عبد الحميد (مقيم بالدقهلية، 20 عامًا).

وتبين أن الضحايا الأربعة وصلوا مستشفى سانت كاترين جثثًا هامدة، والجثامين متصلبة وبها علامات قيء، كما لا توجد علامات إصابات ظاهرية أو سحاجات أو كدمات أو علامات قصور.

كما لوحظ توسع حدقة العين وعدم استجابتها للضوء، وعدم وجود نبض، وتخشب باليدين والساقين والرقبة، بالإضافة إلى علامات الريحة الجسدية وتجمع دموي بسبب ركود الدم بعد الوفاة، ما يشير إلى أن الوفاة كانت نتيجة اختناق بغاز أول أكسيد الكربون بسبب عدم وجود منافذ للهواء بالغرفة ووجود محرقة أثناء النوم.