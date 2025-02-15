وزير العدل اللبناني يؤكد تمسك الدولة بمبادئ الحريات ومنع التعرض للأملاك ولحرية التنقل

أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، اليوم السبت، تمسك الدولة اللبنانية بمبادئ الحريات العامة ومنع التعرض للأملاك العامة ولحرية التنقل.

وقال نصار بعد اجتماع دعا إليه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بعد ظهر اليوم السبت، للتشاور بما حدث أمس الجمعة على طريق مطار بيروت "دعا رئيس الحكومة إلى اجتماع تشاوري نظراً لما حصل أمس على طريق المطار، وتم التأكيد على تمسك الدولة اللبنانية بكل مبادئ الحريات العامة، ومنها حرية التعبير والتظاهر وهذا الأمر موجود في مقدمة الدستور وشرعية حقوق الانسان، وهذا الموضوع لن يتبدل".

وأضاف "هناك تأكيد بمنع التعرض للأملاك العامة ولحرية التنقل، وهناك إدانة أيضا للتعرض "لليونيفيل"، واتخاذ جميع التدابير للتأكد أن هذه الأحداث لن تتكرر، وستكون هناك الملاحقات اللازمة، ونلفت الانتباه لجميع المواطنين أن القانون سيطبق وكل تعرض للأملاك العامة أو حرية التنقل، سيستوجب ملاحقات في هذا الخصوص".

وتابع وزير العدل اللبناني "جرى بحث كل الإجراءات اللازمة التي يجب اتخاذها لعدم تكرار ما حصل، وهناك متابعة مستمرة للموضوع".

وكان عدد من الشبان أقدموا مساء أمس الجمعة على قطع طريق المطار وعدد من الشوارع في العاصمة بيروت ، وهاجم عدد منهم موكبا لقوة "اليونيفيل" أثناء توجهه إلى مطار بيروت ما أدى إلى إصابة نائب قائد قوة " اليونيفيل " في الجنوب الجنرال النيبالي شوك بهادور داكال.

وجاء ذلك احتجاجاً على منع طائرة إيرانية على متنها لبنانيون من الهبوط في مطار بيروت.