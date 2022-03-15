البيت الأبيض: العقوبات أعادت روسيا عقودا إلى الوراء

أشارت تقديرات الحكومة الأمريكية إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا أعادت الاقتصاد الروسي عقودا إلى الوراء.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الثلاثاء إن "التكاليف غير المسبوقة التي فرضناها مع الحلفاء والشركاء، دمرت التقدم الاقتصادي (لروسيا) لثلاثين عاما" مشيرة إلى أن هذا الأمر حدث في أقل من شهر.



وأضافت ساكي أن هذه العقوبات حولت الحرب التي بدأها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "فشل استراتيجي".



ولفتت ساكي إلى انهيار سعر صرف الروبل الروسي وإلى معدل التضخم المرتفع وإلى الانهيار الذي يعتقد خبراء أنه أصاب الاقتصاد الروسي، وصرحت بأن الضغط على طبقة النخبة المحيطة ببوتين سيتواصل.