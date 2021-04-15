كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه تم إعطاء 8ر13مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 304 آلاف و724جرعة في اليوم.وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 8 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 15 اسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 81ر3 مليون إصابة، والوفيات إلى 115 ألفا و557 وفاة.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل عام و10 أسابيع.

يذكر أن عدد الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.