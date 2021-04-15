وسائل إعلام تركية: واشنطن تقرر إلغاء إرسال سفنها الحربية إلى البحر الأسود

ذكرت وسائل إعلام تركية أن السفارة الأمريكية لدى أنقرة أبلغت وزارة الخارجية التركية بإلغاء قرار إرسال السفن الحربية الأمريكية إلى البحر الأسود، الذي كان مقررا له غدا الخميس.

وأعلن النظام الدولي لتحديد مواقع السفن، في وقت سابق، أن المدمرة الأمريكية "دونالد كوك"، توجهت بعد تزويدها بالوقود والإمدادات في قاعدة خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية إلى البحر الأسود.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "المدمرة، وهي إحدى سفينتين حربيتين أمريكيتين ستدخلان البحر الأسود، مكثت في قاعدة خليج سودا حوالي تسع ساعات، وغادرته متجهة شمالا نحو مضيق الدردنيل بسرعة 14.3 عقدة في الساعة، ومن المتوقع دخولها البحر الأسود في وقت مبكر من يوم غدا الخميس"، وفقا لوكالة رويترز.

وأعلن النظام الدولي لتحديد مواقع السفن، في وقت سابق، أن المدمرة الأمريكية "دونالد كوك"، توجهت بعد تزويدها بالوقود والإمدادات في قاعدة خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية إلى البحر الأسود.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "المدمرة، وهي إحدى سفينتين حربيتين أمريكيتين ستدخلان البحر الأسود، مكثت في قاعدة خليج سودا حوالي تسع ساعات، وغادرته متجهة شمالا نحو مضيق الدردنيل بسرعة 14.3 عقدة في الساعة، ومن المتوقع دخولها البحر الأسود في وقت مبكر من يوم غدا الخميس".

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، الأسبوع الماضي، أن عمليات السفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود "روتينية"، وأن بلاده تنسق هذه الإجراءات مع تركيا بموجب اتفاقية "مونترو".

وقال كيربي، إن "العمليات في البحر الأسود وفي جميع أنحاء منطقة اختصاص القيادة الأوروبية روتينية، ولن أتحدث عن عمليات افتراضية أو مستقبلية.. هذا تطور طبيعي للأحداث بالنسبة للجيش الأمريكي، ونحن بالطبع، ننسق عملية الدخول".