وزيرا دفاع السعودية وأمريكا يبحثان خطورة التصعيد بين إيران وإسرائيل

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بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان هاتفياً مساء الأحد مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، خطورة التصعيد بين إيران وإسرائيل.

وذكرت و كالة الانباء السعودية"واس" أن الوزيرين استعرضا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزها".

كما بحثا "تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، والجهود المبذولة تجاه احتواء تلك التطورات، بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين".

وشنت إيران مساء السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات المسيرات والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.