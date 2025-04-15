أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن ألكسندر بليسين، مدرب سانت باولي، مرشح لقيادة فولفسبورج، منافسه ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

وتأتي تلك الأنباء في ظل استمرار الغموض الذي يحيط بمستقبل رالف هاسنهوتل، المدير الفني لفريق فولفسبورج، حتى الآن.

وذكرت صحيفة "هامبورجر أبيندبلات" الألمانية اليوم الثلاثاء، أنَّ فولفسبورج يراقب "عن كثب" بليسين، وهو ما كشفته صحيفة "فولفسبورجر ألجماينه تسايتونج" أيضًا.

وخسر فولفسبورج مبارياته الأربع الأخيرة بالبوندسليجا، ليتراجع للمركز الـ12 في ترتيب المسابقة، ويصبح موقفه صعبًا للغاية في التواجد بأي من المراكز المؤهلة للمسابقات القارية في الموسم المقبل كما كان يطمح.

ويرتبط النمساوي هاسنهوتل بعقد مع النادي حتى 2026.

وتولى بليسين تدريب سانت باولي، الصاعد هذا الموسم للدوري الألماني، في الصيف، حيث يحتل المركز الـ15 في ترتيب المسابقة، مبتعدًا بفارق 7 نقاط أمام هايدنهايم، صاحب المركز الـ16 (الثالث من القاع)، الذي يخوض ملحق الصعود والهبوط مع صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

وانتشرت مؤخرا تقارير تربط بليسين بقيادة فريق لايبزيج، حيث عمل سابقا مدربا في أكاديمية النادي، لكن تقرير صحيفة "هامبورجر أبندبلات" ذكر أنه "ليس اسمًا يتم مفاوضته بجدية" هناك.