اتحاد الصحفيين العرب يجدد إدانته للهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

جدد الاتحاد العام للصحفيين العرب إدانته لهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والقدس الشريف والمسجد الأقصى وقطاع غزة، مؤكدا أن هذه الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال لم تقتصر على الشهداء من الرجال فقط، بل على النساء والأطفال ونتج عنها قتل عدد كبير منهم.



كما جدد الاتحاد - في بيان اليوم نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم السبت، إدانته الدامغة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تشن اعتداءات لم يسبق لها مثيل ضد الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني الذي تعرض لهجمات مستمرة من جانب الطيران الإسرائيلي وقوات الاحتلال التي ارتكبت جرائم يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.



وطالب الاتحاد كل المنظمات الدولية والإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الأعمال التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي تسببت في مئات الضحايا والشهداء وكذلك من النساء والأطفال ونزوح أكثر من عشرة آلاف فلسطيني من غزة.