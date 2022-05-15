وزير التعليم يكشف سبب منع دخول طلاب أولى وثانية ثانوي الامتحانات بورقة بيضاء

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تنتهج طريقة تقييم الآن في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مختلفة تمامًا عن الطريقة السابقة، لافتًا إلى أن «وضع الأسئلة الجديدة قائم على علم كبير».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن الأسئلة تقيس قدرات أعلى من الحفظ، تتمثل في الفهم والتحليل والتطبيق، موضحًا أنها مصممة لقياس الإجابة عن طريق عملية فكرية واحدة أو عمليتين.

وذكر أن السؤال في مادة الرياضيات مصمم لاختبار عملية ذهنية لا تحتاج ورقة، ويحصل الطالب على درجة نظير حلها، معقبًا على جدل منع الورقة البيضاء في الامتحانات: «تصميم وفلسفة تلك الامتحانات أنها لا تحتاج الإجابة في ورقة».

وتابع وزير التعليم: «الطالب لو محتاج الورقة فإنه لم يصل للمستوى المهاري المطلوب، ليست خناقة حول ورقة، ولكن السؤال صمم لحله بالمهارة الذهنية وليس الكتابة على ورقة، الأمر مطبق على الجميع والدرجات تعبير عن مستوى وصلنا له، وليست مدخلا للجامعة».