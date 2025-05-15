بدأت اليوم الخميس اجتماعات وزراء التجارة في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ابيك) بحضور الممثل التجاري الأمريكي، وذلك بمركز المؤتمرات الدولي في جزيرة جيجو الجنوبية، بكوريا الجنوبية.

ووصل الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إلى كوريا الجنوبية مساء أمس لحضور الاجتماعات التي تستمر يومين وإجراء محادثات مع وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك-جيون .

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان تدابير متابعة المشاورات رفيعة المستوى التي عقدت الشهر الماضي في واشنطن بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن سول وواشنطن بدأتا محادثاتهما التجارية في أبريل، واتفقتا على صياغة صفقة "حزمة شاملة" بشأن الرسوم الأميركية الجديدة وقضايا التعاون الاقتصادي بحلول أوائل يوليو، عندما تنتهي فترة إيقاف تنفيذ الرسوم "المتبادلة" التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدة 90 يوما.

وفرضت إدارة ترامب رسوما جمركية متبادلة على كل دولة، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على كوريا الجنوبية، ابتداء من التاسع من أبريل، ولكنه قرر بعد وقت قصير تعليقها لمدة 90 يوما للسماح بالمفاوضات.

ويتطلع المراقبون أيضًا إلى إمكانية عقد اجتماع بين الممثل التجاري الأمريكي والممثل التجاري الجديد للصين، لي تشينغانغ، على هامش الاجتماع في جيجو.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزراء التجارة من 21 اقتصادا عضوا في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، فضلا عن كبار المسؤولين من منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يناقش الاجتماع المقبل لوزراء تجارة دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ثلاثة بنود رئيسية وهي تسهيل التجارة والتعددية والتجارة المستدامة.