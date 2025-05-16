فيفا يدشن لجنة صوت اللاعبين

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تدشين لجنة صوت اللاعبين، والتي تضم أساطير فيفا.

وقال جياني إنفانتينو في تصريحات نقلها موقع فيفا: "أود أن أبدأ بشكركم جميعًا؛ اتحاداتنا الأعضاء البالغ عددها 211، و210 اتحادات حاضرة اليوم، على شجاعتكم العام الماضي للوقوف في وجه العنصرية العالمية، ومنذ ذلك الحين، ونحن نعمل بلا كلل".

وأضاف: "أتقدم بالشكر لمجلس الفيفا الحاضر هنا لموافقته على قانون الفيفا التأديبي الجديد، الذي يمنحنا الأدوات اللازمة لمكافحة العنصرية بفعالية، وسيتم تطبيقه في جميع أنحاء العالم أيضًا".

وتابع: "لقد أنشأنا لجنة صوت اللاعبين، وأود أن أشكر جميع أساطير الفيفا لكونهم جزءًا منها، وذلك لأن صوت اللاعبين، والشخصيات الرئيسية، وأساطير الفيفا، أمر بالغ الأهمية في هذا الصدد".

وأكمل: "نحن بالتأكيد نعمل على التثقيف من خلال تضمين العنصرية والتمييز في برنامج كرة القدم للمدارس".

وواصل: "أخيرًا، دعونا نكون واضحين تمامًا بشأن ذلك، العنصرية ليست مجرد مشكلة علينا معالجتها والتغلب عليها في كرة القدم. إنها بالطبع مشكلة مجتمعية، والعنصرية ببساطة جريمة".

وأتم جياني إنفانتينو تصريحاته قائلًا: "لهذا السبب، نعمل أيضًا مع مختلف الحكومات حول العالم، ومع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لضمان إدراج مكافحة العنصرية في التشريعات الجنائية في كل دولة حول العالم".