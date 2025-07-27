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أصدرت النيابة العامة أول بيان رسمي لها في واقعة وفاة ستة أطفال ووالدهم في قرية دلجا مركز يدر مواس بمحافظة المنيا.

وأكدت النياية العامة في بيانها ما نشرته "الشروق" يومي ٢٠ يوليو و٢٤ يوليو الجاري عنسبب الوفاة وتقاريرلجنة السموم والطب الشرعي.

قالت النيابة العامة إنها تباشر تحقيقاتها الموسعة في واقعة وفاة ستة أطفال أشقاء ووالدهم بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وذلك عقب إصابتهم بأعراض صحية خطيرة ومتشابهة، شملت القيء والحمى والتشنجات واضطراب مستوى الوعي، مما أثار شبهة جنائية حول أسباب الوفاة.

وكان الأطفال قد تُوفوا تباعًا بعد نقلهم إلى المستشفى، فيما تُوفي والدهم لاحقًا إثر ظهور الأعراض ذاتها، وهو ما دفع النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وقد استمعت النيابة إلى أقوال عددٍ من أقارب الأسرة، وأجرت معاينة ميدانية لمحل إقامتهم،.

كما قررت ندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثامين وسحب العينات اللازمة لتحليلها في المعامل المركزية والفنية المختصة.

وكشفت نتائج التحاليل الأولية التي أجرتها مصلحة الطب الشرعي عن وجود مادة سامة من المبيدات الحشرية في العينات المأخوذة من الأطفال، مما يرجّح تعرضهم للتسمم كمسبب رئيسي للوفاة.

وأمرت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، مؤكدة أنها ستعلن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.