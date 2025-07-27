نعت الفنانة لطيفة، الموسيقار الكبير زياد الرحباني الذي وافته المنية اليوم السبت بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نانسي نور ولما جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت: «زياد عشق الفن والإبداع من خلال أعماله، خسارتنا كبيرة جدًا. كم كنتُ أتمنى أن كل شيء يكون على ما يرام، لكن قدر الله ما شاء فعل».

وأضافت أن الرحباني كان يتفانى في عمله ويقدم كل ما هو مبدع وفريد، ووصفته بأنه كان حالة خاصة جدًا، وكان يترك بصمته في كل قطعة موسيقية يخلقها.

وأشارت إلى أن ألبومه الجديد سيرى النور بداية العام القادم، رغم رحيله، ليظل إبداعه حيًا في القلوب بأعماله التي لا تُنسى.

وتابعت: «برحيل زياد الرحباني سأفتقد الإبداع الحقيقي الرباني، والجمل الموسيقية التي لم يقم أحد غيره بصياغتها».

وتوفي الفنان والملحن اللبناني زياد الرحباني، صباح السبت، عن عمر ناهز الـ 69 عامًا، وهو نجل جارة القمر الفنانة فيروز، وعاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.