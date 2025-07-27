دعا الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، إلى التخلي عن مصطلحات «كليات القمة» وعبارة «أنا بستخسر مجموعي»، والتركيز بدلا من ذلك على اختيار البرامج الدراسية التي تتوافق مع ميول الطالب واحتياجات سوق العمل.

ووجه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الخلاصة» المذاع عبر فضائية «المحور» رسالة للطلاب، قائلا: «نصيحتي مفيش حاجة اسمها كليات قمة وأخرى ليست قمة، الأهم هو اختار الطالب المجال الذي يتوافق مع ميوله وحاجة سوق العمل، ومستقبل هذا البرنامج أو المجال بعد 10 و 15 عاما، وكلمة (أنا بستخسر مجموعي) يجب أن ننساها تماما».

وأوضح أن الدولة وفرت الجامعات الأهلية لتلبية البرامج الحديثة ومواكبة للمستقبل، قائلا: «نوفر في كل الجامعات الأهلية، برامج في الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية، علوم النانو، والفنتك، إلى جانب الشراكات الدولية التي تمنح شهادات مزدوجة وتوفر فرص تدريب للطلاب في دول مثل أمريكا وإيطاليا واليابان».

وتابع: «نسبة التوظيف لأول دفعة تخرجت من الجامعة تتعدى 80%، وهو ما يثبت أن سوق العمل استقبل خريجينا بشكل ممتاز».

وأكد أن التدريب العملي والربط مع سوق العمل هو «جزء أساسي من العملية التعليمية» مشددا أنه لا يمكن للطالب التخرج دون استيفاء فترات التدريب المطلوبة.