الخارجية: 1 يونيو آخر موعد للتسجيل لحضور مؤتمر المصريين بالخارج

وجهت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، دعوة إلى كل المصريين في الخارج، للتسجيل لحضور مؤتمر المصريين بالخارج - النسخة السادسة يومي ٣ - ٤ أغسطس ٢٠٢٥ في فندق تريومف بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "من كل مكان ... مصر العنوان"



ويأتي المؤتمر برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين لبحث تعزيز سبل رعاية المصريين بالخارج ومناقشة كل القضايا والموضوعات التي تهمهم والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم والاستجابة لمطالبهم.

وأوضحت الوزارة أن باب التسجيل لحضور المؤتمر متاح حتى ٢٠٢٥/٦/١ على الرابط التالي:

https://forms.gle/sn9BxSPFpMLi6Ez8A