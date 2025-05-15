وزير الخارجية الألماني الجديد يدعم خطط ترامب بشأن الإنفاق الدفاعي

دعم وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديفول مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بزيادة النفقات الدفاعية على نحو كبير بنسبة تصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.

وقال فاديفول خلال اجتماع مع نظرائه في الناتو في تركيا اليوم الخميس عقب محادثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو إن ألمانيا تتبنى تقييم ترامب بأن هذا ضروري.

ومع ذلك، أوضح فاديفول أنه يمكن الاتفاق على أن الإنفاق الدفاعي التقليدي بنسبة 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي كافٍ، طالما أنه سيُجرى أيضا إنفاق 5ر1% من الناتج الاقتصادي على البنية التحتية القابلة للاستخدام عسكريا.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا الإجراء اقترحه مؤخرا الأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

ودعت واشنطن الحلفاء إلى الاتفاق على هدف جديد لإنفاق 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وذلك خلال قمة الناتو المقرر عقدها في يونيو المقبل.

ويلتزم أعضاء الناتو حاليا بإنفاق ما لا يقل عن 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، على الرغم من أن بعضهم لم يحقق هذا الهدف.

وتنفق ألمانيا حاليا ما يزيد قليلا عن 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وقال المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس الأسبوع الماضي إن كل نقطة مئوية إضافية تعني زيادة الإنفاق العسكري السنوي لألمانيا بقيمة 45 مليار يورو.