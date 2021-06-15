كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه تم حتى الآن إعطاء 2ر36 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بنحو 596 ألفا و7 جرعات في اليوم الواحد.

واستنادا إلى هذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك ثمانية أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت المكسيك حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 25 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 46ر2 مليون إصابة، وتم تسجيل 230 ألفا و187 حالة وفاة. وتم تسجيل أول إصابة بالفيروس في المكسيك قبل عام و15 أسبوعا.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.