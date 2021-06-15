تحالف دعم الشرعية في اليمن‬: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية.

وأضاف التحالف، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الإثنين،‬⁩ أنه أحبط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

كان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية قد أكد في وقت سابق أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

وقال العميد تركي المالكي: "البروباجندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرهم".