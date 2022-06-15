سائقو الشاحنات في كوريا الجنوبية يعودون إلى العمل بعد إضراب استمر أسبوعا

قرر سائقو الشاحنات في كوريا الجنوبية الثلاثاء إنهاء إضرابهم الذي تسبب في اضطرابات لوجيستية وتأخيرات على مستوى البلاد بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن نظام أسعار الشحن.

وتوصل أعضاء نقابة "تضامن سائقي الشاحنات" التي يبلغ قوامها 22 ألف شخص، تحت رعاية الاتحاد الكوري لنقابات العمال، إلى الاتفاق مع وزارة النقل في وقت متأخر مساء الثلاثاء، وقرروا إنهاء الإضراب الذي بدأ في 7 يونيو والعودة إلى العمل اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وتطالب النقابة باستمرار العمل بنظام أسعار النقل الآمن بالشاحنات الذي يستهدف منع القيادة الخطرة للشاحنات مع ضمان حد أدنى من أسعار النقل لسائقي الشاحنات.

وتم تطبيق هذا النظام لمدة 3 سنوات منذ 2020، حيث من المقرر أن ينتهي يوم 31 ديسمبر المقبل.