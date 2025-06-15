الجيش الإسرائيلي: إطلاق أحدث دفعة من الصواريخ من إيران

أطلقت إيران رشقة صاروخية جديدة بعد هجوم إسرائيل العنيف على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي والتلفزيون الرسمي الإيراني عن أحدث وابل من الصواريخ فيما تم سماع دوي الانفجارات في السماء في أرجاء إسرئيل، شملت تل أبيب. وسرعان ما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يضرب "أهدافا عسكرية" في طهران حاليا. وأعلنت الأردن إغلاق مجالها الجوي.

وجعلت "الهجمات (الإسرائيلية) واسعة النطاق" المستمرة في طهران وأماكن أخرى ،القيادة الإيرانية مضطرة لاتخاذ قرار صعب، إما بالانخراط أكثر في الصراع مع إسرائيل أو سلوك الطريق الدبلوماسي.