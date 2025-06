بريطانيا تحذر رعاياها في الكويت من احتمال تصعيد مفاجئ بالاشتباكات بين إيران وإسرائيل

حذرت بريطانيا رعاياها الموجودين في الكويت، اليوم الأحد، من احتمال تصعيد مفاجئ بالاشتباكات بين إيران وإسرائيل.

وقالت السفارة البريطانية لدى الكويت، في بيان، إن «الأعمال العدائية المستمرة في المنطقة وبين إسرائيل وإيران قد تتصاعد بسرعة وتشكل مخاطر أمنية».

Our Kuwait Travel Advice has been updated in light of ongoing hostilities in the region. Click the link to read the advice in full. https://t.co/5JmlJhqRB0