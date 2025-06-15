بريطانيا تحذر رعاياها في الكويت من احتمال تصعيد مفاجئ بالاشتباكات بين إيران وإسرائيل

حذرت بريطانيا رعاياها الموجودين في الكويت، اليوم الأحد، من احتمال تصعيد مفاجئ بالاشتباكات بين إيران وإسرائيل.

وقالت السفارة البريطانية لدى الكويت، في بيان، إن «الأعمال العدائية المستمرة في المنطقة وبين إسرائيل وإيران قد تتصاعد بسرعة وتشكل مخاطر أمنية».

Our Kuwait Travel Advice has been updated in light of ongoing hostilities in the region. Click the link to read the advice in full. https://t.co/5JmlJhqRB0 — UK in Kuwait (@ukinkuwait) June 15, 2025

وبدأت إيران منذ فجر اليوم الأحد، بإطلاق دفعات جديدة من الصواريخ باتجاه أهداف داخل إسرائيل تسببت في قتلى وعشرات المصابين، كما ألحقت دمارا كبيرا في المنازل والمباني. في المقابل، تعرضت طهران لهجمات إسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بارتفاع عدد القتلى نتيجة القصف الصاروخي الإيراني في بات يام وتل أبيب إلى 6، والجرحى إلى 240 جريحا، في حين تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن مواصلة الهجمات، مؤكدا أن توسيع الاشتباك إلى الخليج خطأ استراتيجي كبير.

وقال رئيس بلدية بات يام إن هناك أكثر من 20 مفقودا تحت أنقاض المبنى الذي تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني، مضيفا أن 61 مبنى تعرضت إلى أضرار.

بدوره، قال قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن الليلة الماضية كانت صعبة على إسرائيل، كما وصف زعيم المعارضة يائير لبيد الليلة الماضية بأنها كانت غاية في الصعوبة.

في المقابل، أفادت وكالة أنباء «فارس» نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع بإصابة مبنى إداري تابع للوزارة ومركز أبحاث بقذيفة إسرائيلية، كما تعرض مستودع وقود رئيسي في العاصمة إلى هجمات إسرائيلية.