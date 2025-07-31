الولايات المتحدة تدرس إصدار تحذير سفر إلى الصين بسبب تفشي فيروس شيكونجونيا

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، يوم الأربعاء، أنها تعتزم إصدار تحذير سفر إلى الصين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بمرض شيكونجونيا في البلاد، وفقًا لما ذكرته بلومبرج نيوز.

وصرح متحدث باسم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لبلومبرج نيوز: "إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على علم بتفشي مرض شيكونجونيا في مقاطعة قوانجدونج الصينية، وهي تُقيّم حاليًا حجم ونطاق التفشي".

دعت منظمة الصحة العالمية إلى تحرك دولي عاجل لتفادي تكرار تفشي فيروس شيكونجونيا، الذي اجتاح العالم قبل نحو 20 عاما، وذلك في ظل موجة انتشار جديدة انطلقت من منطقة المحيط الهندي وامتدت إلى أوروبا وأجزاء أخرى من العالم.

مرض الشيكونجونيا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو عدوى فيروسية تنتقل إلى البشر عبر لدغات إناث البعوض المصابة.

يتميز المرض بظهور مفاجئ للحمى وآلام المفاصل الشديدة التي قد تستمر لأيام أو حتى سنوات، إلى جانب أعراض أخرى مثل تورم المفاصل، وآلام العضلات، والصداع، والغثيان، والتعب والطفح الجلدي.

لا يوجد علاج مضاد للفيروس، لكن يمكن تخفيف الأعراض باستخدام خافضات الحرارة ومسكنات الألم. والوقاية تعتمد على تجنب لدغات البعوض والقضاء على أماكن تكاثره، بينما تتوفر لقاحات محدودة الاستخدام حاليا في بعض الدول.