 تستهدف أسطولا لنجل علي شمخاني.. الخزانة الأمريكية: فرضنا عقوبات على إيران هي الأكبر منذ 2018 - بوابة الشروق
الخميس 31 يوليه 2025 9:57 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

تستهدف أسطولا لنجل علي شمخاني.. الخزانة الأمريكية: فرضنا عقوبات على إيران هي الأكبر منذ 2018

بيت لحم - معا
نشر في: الخميس 31 يوليه 2025 - 9:50 ص | آخر تحديث: الخميس 31 يوليه 2025 - 9:50 ص

فرضت الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء، سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، استهدفت أكثر من 50 فرداً وكياناً، إضافةً إلى أكثر من 50 سفينة يشتبه بأنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه نجل مسؤول كبير في طهران.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه العقوبات على إيران هي الأكبر منذ 2018، وتستهدف أسطولاً من ناقلات نفط وسفن حاويات يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار المقرب من المرشد الايراني علي خامنئي.

وقامت الشبكة المستهدفة بالعقوبات، بغسل المليارات من الدولارات عبر شحنات نفط وبضائع من إيران وروسيا، غالبيتها إلى الصين، وفق ما أعلنته الوزارة.

وذكرت أن "عائلة شمخاني استخدمت جوازات سفر أجنبية وشركات وهمية لإخفاء نشاطاتها العالمية وتجاوز العقوبات وجني الثروات".

وأضافت أن بعض سفن الشبكة "كانت متورطة في نقل صواريخ وقطع طائرات مسيرة إلى روسيا مقابل النفط الروسي"

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك