كتاب أمريكي يكشف مخاوف بيلوسي من إطلاق ترامب أسلحة نووية أواخر حكمه

كشف كتاب صدر حديثًا بالولايات المتحدة، النقاب عن أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، كانت تخشى من أن يقوم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإطلاق أسلحة نووية في آخر أيامه في البيت الأبيض.



وأشار الكتاب - الذي ألفه كل من كارول ليونيج وفيليب راكر الصحفيين بجريدة واشنطن بوست الأمريكية، بعنوان "وحدي يمكنني حلها" - إلى أن بيلوسي اتصلت بكل من الجنرال مارك ميللي رئيس الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي بعد أحداث الشغب الشهير يوم 6 يناير الماضي لتعرب عن مخاوفها من سلوك ترامب.



وكانت بيلوسي، حسب الكتاب، تسعى للاطمئنان من أن الرئيس السابق لن يشن حربًا أو يطلق أسلحة نووية كآخر عمل له قبل رحيله عن البيت الأبيض.



ونوه مؤلفا الكتاب إلى أن الجنرال ميللي رد على مخاوف بيلوسي بالقول : "سيدتي ، أضمن لك أن لدينا مراجعات وتوازنات في النظام".



وفي معرض رده على ما نشر من مقتطفات من الكتاب، أكد ترامب - في تصريح له اليوم - أنه على دراية بمخاوف بيلوسي في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه "الشخص الذي أخرج بلاده من الحروب ولم يزج بها فيها".