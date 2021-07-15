السيسي يوقع على وثيقة المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، على وثيقة المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة.

وانطلق اليوم الخميس، المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإستاد القاهرة الدولي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، كما يشارك ألف من المواطنين الذيم يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية ورجال الدين.

وتقام احتفالية شعبية للمشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري «حياة كريمة»، وتشهد أجندة المؤتمر عددا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح «حياة كريمة» وبداياتها وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية.