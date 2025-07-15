• الدفاع المدني قال إنه لم يعثر إلا على جثمان سيدة فارقت الحياة، فيما يواجه صعوبات في انتشال البقية بسبب نقص المعدات

قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، الثلاثاء، إن طواقمه تبذل جهودا لانتشال 14 جثمانا من تحت أنقاض منزل دمرته مقاتلات إسرائيلية على رؤوس سكانه في حي التفاح شرق مدينة غزة الاثنين.

وأضاف متحدث الدفاع المدني محمود بصل، في بيان: "بعد التنسيق والدخول إلى منزل عائلة عرفات في منطقة الزرقاء بحي التفاح، حيث تم انتشال جثمان شهيدة، بينما لا تزال بقية أفراد العائلة تحت الأنقاض، ويُقدّر عددهم بـ14 شهيدا".

وفي بيان منفصل، قال الدفاع المدني إنه أجرى تنسيقات من أجل دخول حي التفاح المُنذر إسرائيليا بالإخلاء والذي يتعرض لقصف مكثف، وذلك عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

وقال بهذا الصدد: "بعد سماح الاحتلال لطواقمنا بدخول منطقة الزرقاء بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة التي استهدف فيها منزل لعائلة عرفات، باشرت طواقمنا بالبحث عن محتجزين على قيد الحياة".

وأشار إلى أن الطواقم لم "تعثر إلا على جثمان سيدة فارقت الحياة، بعد أن كانت مصابة (تحت الأنقاض) لعدة ساعات".

ولفت إلى صعوبات تواجهها الطواقم في انتشال الجثامين بسبب "عدم توفر معدات البحث والإنقاذ اللازمة".

وخلال الساعات الماضية، تداول ناشطون فلسطينيون وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مأساوي يُظهر سيدة من عائلة "عرفات" عالقة تحت الأنقاض لم يظهر منها إلى رأسها وكف يدها وتئن بصوت خافت.

ولم يتمكن المواطنون من إنقاذ السيدة نظرا لوجودها تحت كميات كبيرة من الباطون (خرسانة مسلحة).

وفي وقت سابق الثلاثاء، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاره بإخلاء 16 منطقة من محافظتي غزة والشمال بينها حي التفاح فيما يواصل قصف المناطق الشرقية للمدينة بشكل مكثف يتخلله أعمال تفجير ونسف.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.