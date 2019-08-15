مصرع ربة منزل وخالها صدمهما قطار بكفر الدوار

لقيت ربة منزل وشقيق والدتها "خالها" مصرعهما بينما أصيبت ابنتها، بعدما صدمهم قطار الركاب «الإسكندرية - القاهرة» أثناء عبورهم لشريط السكة الحديد بمنطقة حي طلعت حرب بكفر الدوار؛ تم نقل الجثتين والمصابة إلى مستشفى كفر الدوار.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار يفيد وصول لمستشفى كفر الدوار العام "أسماء صافي السيد" ٢٨ سنة ربة منزل وتقيم أنطونيادس بكفر الدوار وبرفقتها خالها "عاشور عبد الفتاح مرسى" ٥٧ سنة، وابنتها "شهد صابر عبد المجيد" 11 سنة.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد حمدي، رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار وبالفحص تبين أثناء المرور من مكان غير مخصص لعبور المارة بمنطقة المراكبية صدمهما القطار رقم 122 ركاب القادم من الإسكندرية في طريقه للقاهرة، وأسفر الحادث عن وفاة الأول والثاني وإصابة الثالثة بكسور.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.