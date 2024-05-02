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أعداد جريدة الشروق
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حملة فلسطينية: الاحتلال يحتجز 500 جثمان بينهم 58 منذ مطلع 2024

رام الله - د ب أ
نشر في: الخميس 2 مايو 2024 - 1:48 م | آخر تحديث: الخميس 2 مايو 2024 - 1:48 م

قالت "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين" الفلسطينية، اليوم الخميس، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين 500 شهيد في مقابر الأرقام والثلاجات، بينهم جثامين 58 شهيدا، منذ مطلع العام الجاري 2024".

وأضافت الحملة، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن "سلطات الاحتلال أفرجت في أبريل الماضي، عن جثامين أربعة شهداء".

وأشارت الحملة إلى أن "هذه الجريمة المتمثلة في استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام والثلاجات تعد مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة، إذ إن أبواب القضاء في دولة الاحتلال شبه موصدة في وجه أهالي الشهداء، بعد أن شهدنا في السنوات الأخيرة تواطؤ القضاء مع المستويين الأمني والسياسي على الإقرار بجواز احتجاز الجثامين كرهائن وأوراق مساومة في قضية الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة".

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