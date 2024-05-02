العاهل الأردني يحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لدى لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما، اليوم الخميس، من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، لافتًا إلى خطورة الوضع الإنساني المتفاقم بغزة.



وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، أكد العاهل الأردني خلال لقاء ثنائي تبعه موسع، ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في المنطقة، لتجنب توسيع دائرة الصراع، الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.



وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع دون اعتراض أو تأخير.



وأشار إلى أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، باعتبارها شريان الحياة لنحو 2 مليون فلسطيني في غزة، فضلا عن تقديمها الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن عملها.



كما حذر من الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها الأماكن المقدسة في القدس.



وفي هذا السياق، شدد على مواصلة الأردن بذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها.



وأعاد التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وكذلك أهمية الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، خاصة من الدول الأوروبية.



من جانبها، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن تقديرها للدور المحوري للأردن في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة التزام بلادها بتقديم المساعدات إلى القطاع بالتعاون مع المملكة.



وشددت على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، داعية إلى تكثيف الجهود للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.