قتلت امرأة سورية، الجمعة، بإطلاق مسلحين النار على سيارتين بعد عبورهما معبر بصرى الشام بريف درعا الشرقي المحاذي لمحافظة السويداء جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، عن مصدر أمني في مدينة درعا، لم تسمه، قوله: "مسلحون مجهولون أطلقوا النار على سيارتين مدنيتين في منطقة الكحيل بريف درعا الشرقي، أثناء عبورهما من السويداء باتجاه (العاصمة) دمشق عبر الممر الإنساني (بصرى الشام)".

وأضاف المصدر، أن إطلاق النار أدى إلى "ارتقاء سيدة، وأضرار مادية في السيارتين، دون وقوع إصابات أخرى بين الركاب (لم يحدد عددهم)".

وأكد أن "الجهات المختصة تتابع الحادثة عن كثب، وستلاحق الفاعلين لمحاسبتهم، وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

ويتواصل عبر معبر بصرى الشام، إدخال المساعدات الإنسانية إلى محافظة السويداء، تزامنا مع استمرار عمليات الإجلاء للمدنيين الراغبين بالخروج المؤقت من المدينة إلى أن يتم تأمينها من "المجموعات الخارجة عن القانون".

ومنذ 19 يوليو المنصرم، يسود في محافظة السويداء اتفاق لوقف إطلاق النار، هو الرابع بعد انهيار الاتفاقات الـ3 السابقة، جراء تجدد الاشتباكات وإقدام مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز، على تهجير عدد من أبناء عشائر البدو.