ترامب يشيد بمكالمة رائعة مع رئيس بيلاروس ويبحثان إطلاق مزيد من السجناء

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، برئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، واصفاً إياه بـ"المحترم للغاية" وقائلاً إنه يتطلع للقائه.

وقال ترامب في تدوينة له نشرها على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أجريت محادثة رائعة مع زعيم بيلاروس المحترم للغاية".

وأضاف، أن الغرض من المكالمة كان شكر لوكاشينكو، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوثيق، على إطلاق سراح 16 سجيناً.

وكتب ترامب: "نبحث أيضاً إطلاق سراح 1300 سجينا إضافيا".

وأوضح المكتب الصحفي للوكاشينكو، في منشور على تطبيق "تليجرام"، أن الزعيم البيلاروسي دعا ترامب وعائلته إلى مينسك.

وقال ترامب في منشوره، إنه يتطلع لمقابلة لوكاشينكو لكنه لم يسرد أية تفصيلات.

وتابع ترامب في منشوره أنه تحدث مع لوكاشينكو أيضاً عن قمة ألاسكا.

وأكد المكتب الصحفي البيلاروسي المكالمة الهاتفية، أنه تم بحث"القضايا الإقليمية والوضع في مناطق الأزمات، ومن بينها أوكرانيا".