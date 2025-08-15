ألمانيا تدعو إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية

دعت ألمانيا، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك بعد تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش التي أعلن فيها أنه سيتم تنفيذ خطة لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في بيان، إن برلين ترفض بشدة ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية عن الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وذكر المتحدث أن خطط بناء مستعمرة "إي1" وتوسيع مستعمرة "معاليه أدوميم" ستزيد من تقييد حركة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال تقسيمها إلى نصفين وعزلها عن القدس الشرقية.

وطلبت ألمانيا من الحكومة الإسرائيلية مرارا وقف بناء المستعمرات في الضفة الغربية لأن ذلك ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث أن مثل هذا التحرك يعقد الخطوات نحو التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض وإنهاء الاحتلال للضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم، حث وزير المالية الإسرائيلي، الحكومة على إقرار خطته بمواصلة سرقة الأراضي الفلسطينية وبناء مستوطنات عليها، لا سيما المنطقة المثيرة للجدل المسماة "إي1" بين القدس والعيزرية والتي ستقضي على اي فرصة لإقامة دولة فلسطينية من خلال تقطيع أوصال الضفة .

وقال سموتريتش، خلال منشور عبر منصة "إكس"، إنه "منذ قيام الدولة، لم يكن هناك رئيس في البيت الأبيض متعاطف مع إسرائيل مثل دونالد ترامب"، بحسب تعبيره، وشكره على "تعاونه ودفاعه عن الشعب اليهودي".