وزير دفاع بريطانيا: مستعدون لنشر قواتنا على الأرض في أوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، اليوم الجمعة، إن الحكومة مستعدة لنشر قوات بريطانية على الأرض في أوكرانيا، حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.



ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، بحسب شبكة الشرق السعودية.



وأضاف هيلي، الذي حضر فعالية لإحياء الذكرى الـ 80 لانتصار الحلفاء على اليابان في الحرب العالمية الثانية، إن ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" مستعد للتدخل في "اليوم الأول" لوقف إطلاق النار للمساعدة في إرساء السلام في أوكرانيا.



وأضاف هيلي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "في ظل ظروف وقف إطلاق النار، نحن مستعدون لنشر قوات بريطانية على الأرض في أوكرانيا. إنهم مستعدون للتدخل، ومستعدون للتحرك منذ اليوم الأول".



وأوضح أن التساؤلات حول ما ستفعله القوات البريطانية في أوكرانيا، حال تجدد الهجوم الروسي هي "افتراضية"، ولكن من المبادئ الراسخة أن "لأي قوات بريطانية الحق في الدفاع عن نفسها، حال تعرضها للهجوم".



وأكد هيلي أن الهدف الرئيسي لـ"تحالف الراغبين" الذي حاولت بريطانيا وفرنسا تشكيله هو "المساعدة في توفير الطمأنينة لأوكرانيا في حين تساعد في إعادة بناء قواتها المسلحة لتوفير الردع المستقبلي لروسيا".



وقال: "في النهاية، إن أقوى رادع ضد روسيا التي تعيد غزو أوكرانيا أو تعيد تنظيم صفوفها وتشن عدوانها عليها هو قوة أوكرانيا"، موضحاً أن أكثر من 200 مُخطط عسكري من 30 دولة عملوا معاً في الأشهر الأخيرة على "تخطيط مُفصل لنقطة وقف إطلاق النار".



وأضاف أن القوات متعددة الجنسيات ستدعم "سماوات وبحار آمنة لأوكرانيا"، لكن التركيز ينصبّ على إعادة بناء "القوات الأوكرانية بنفسها".