 متنزه يعرض جائزة 600 دولار وتذكرتين مقابل قضاء 30 ساعة في نعش - بوابة الشروق
الأحد 15 سبتمبر 2019 9:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

متنزه يعرض جائزة 600 دولار وتذكرتين مقابل قضاء 30 ساعة في نعش

ووندمور -ميريلاند- أ ش أ:
نشر فى : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 9:23 ص | آخر تحديث : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 9:23 ص


قدَّم متنزه سيكس فلاجز في منطقة ووندمور بولاية ميريلاند الأمريكية جائزة قيمتها 600 دولار بالإضافة لتذكرتين مجانيتين لمن يتمكن من قضاء 30 ساعة كاملة داخل نعش، وذلك في إطار مهرجان الرعب السنوي.
وذكرت صحيفة (الصن)، أنه على عكس المسابقة المماثلة التي نُظِمَت في عام 2018 سيتم السماح للمشاركين بإحضار أحد أفراد العائلة أو الرفقاء لمصاحبتهم في فترة المسابقة.
وسيتم السماح للمشاركين في المسابقة باصطحاب رفقائهم، لكن فقط خلال ساعات فتح المتنزه للزوار وليس طوال فترة المسابقة.
ومع إغلاق المتنزه، سيتعين على المشاركين في المسابقة أن يستكملوا التحدي بمفردهم، ولن يُسمَح للمشاركين برفع غطاء النعش سوى من أجل تناول وجبات في مواعيد محددة أو التوجه لدورة المياه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك