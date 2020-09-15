 استطلاع: أغلبية المواطنين في فرنسا يدعمون عودة عقوبة الاعدام - بوابة الشروق
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استطلاع: أغلبية المواطنين في فرنسا يدعمون عودة عقوبة الاعدام

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 5:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 5:40 م

خلص استطلاع لمعهد ابسوس لاستطلاعات الرأي أن أغلبية المواطنين في فرنسا يدعمون عودة العمل بعقوبة الاعدام.

وأيد نحو 55% من الذين تم استطلاعهم جملة:" يجب إعادة تطبيق عقوبة الاعدام في فرنسا".

وحظيت عودة عقوبة الاعدام بدعم أكبر بين أتباع التجمع الوطني اليميني بقيادة مارين لوبان، حيث بلغت نسبة التأييد بينهم 85%.

من ناحية أخرى، أعرب 71% من أنصار حزب الجمهوريين المحافظ عن تأييدهم لعودة عقوبة الاعدام.

ويذكر أنه تم إلغاء عقوبة الاعدام في فرنسا عام 1981، وجرى تنفيذ أخر حكم إعدام عام 1977.

وقد شمل الاستطلاع 1030 شخصا يبلغون من العمر أكثر من 18عاما.

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