يغلق مكتب التنسيق اليوم، باب تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية، ووقف أداء اختبارات القدرات للعامل المقبل.

وأوضح مكتب التنسيق أن تنسيق الشهادات العربية المعادلة مفتوح تسجيل الرغبات للشهادات التالية: «السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، فلسطين، البحرين، الأردن، العراق، سوريا، جيبوتى» وادراء اختبارات القدرات لشهادات ليبيا واليمن والسودان والدول العربية الأخرى.

وأشار إلى أن التسجيل فى تنسيق الشهادات الأجنبية المعادلة مفتوح الآن للشهادات المعادلة التالية: الثانوية الألمانية، اليونانية، البكالوريا الدولية، البكالوريا الفرنسية، الثانوية الإنجليزية، أما الدبلومة الأمريكية لآداء اختبار القدرات فقط.

فى سياق متصل، أكد مكتب التنسيق استمرار فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين فى المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وفى حدود النسبة المُقررة 10% وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية، وحتى السبت 17 سبتمبر، عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت.

وأكد أن التحويل المُناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، وأن التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط ولا توجد تحويلات ورقية، ويكون لمرة واحدة فقط، مع استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات، وتكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب فى شهادة الثانوية العامة.

ولفت إلى أن التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، سيُسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر فى ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.