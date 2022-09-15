زاخاروفا تعلن حصولها على تأشيرة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أنها حصلت على تأشيرة دخول للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت زاخاروفا في تصريحات تليفزيونية: "نعم لقد أعطتني الولايات المتحدة تأشيرة دخول"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن الولايات المتحدة أصدرت تأشيرات لبعض أعضاء الوفد الروسي ومن بينهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وعدد من المرافقين له، لكن مسألة الحصول على تأشيرات لباقي الوفد لم تحسم حتى الآن.

وكان الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد صرح يوم أمس الأربعاء بأن الولايات المتحدة لم تصدر بعد تأشيرات دخول لمعظم المندوبين الروس الذين يعتزمون حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه حث على عدم التكهن بما إذا كان ذلك يمكن أن يؤدي إلى غياب الوفد الروسي عن الحدث.