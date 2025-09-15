وزير تجارة كوريا الجنوبية يزور واشنطن لمواصلة محادثات الاتفاق التجاري

من المقرر أن يتوجه وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان-كو إلى الولايات المتحدة اليوم الاثنين لإجراء مفاوضات متابعة بشأن اتفاق تجاري بين البلدين في أواخر يوليو الماضي، حسبما قال مكتب يو.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الزيارة تأتي بعد يوم واحد فقط من عودة وزير الصناعة كيم جونج-كوان إلى سول بعد إجراء محادثات تجارية منفصلة مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في واشنطن.

ومن المتوقع أن يجتمع يو مع الممثل التجاري للولايات المتحدة جيميسون جرير ومسؤولين تجاريين آخرين لمناقشة تفاصيل الاتفاقية التجارية الثنائية الإطارية التي تم التوصل إليها في 30 يوليو، والتي بموجبها وافقت واشنطن على خفض معدل التعريفة المتبادلة لكوريا الجنوبية إلى 15 % من 25% المقترحة في البداية.

ووافقت الولايات المتحدة أيضاً على خفض التعريفات الجمركية على السيارات الكورية إلى 15% من 25 % الحالية.

ويعمل الجانبان على ما يبدو على سد خلافاتهما حول تفاصيل حزمة استثمارية بقيمة 350 مليار دولار تعهدت بها سول مقابل تخفيضات التعريفات، مثل طرق تمويلها وترتيبات تقاسم الأرباح.

وقال مسؤولون في سول إن الاستثمار المخطط له سيتألف في الغالب من قروض وضمانات ائتمانية، بينما تفيد التقارير أن الولايات المتحدة تطالب بأن يكون في شكل استثمار مباشر.