قال المستشار مسعد الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الانتخابات الرئاسية من الاستحقاقات الضرورية للدولة، وهيئة قضايا الدولة ستباشر الإشراف عليها بكل دقة.

وكشف خلال حوار خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، عن الاستعدادات المتعلقة بالإشراف على انتخابات الرئاسة 2024، موضحًا أن هناك 5 آلاف مستشار يتولون مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أنه سيتم إعداد دورات تدريبية للمستشارين الجدد الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية لأول مرة، مضيفًا أن عددهم يصل نحو ألف مستشار لتدريبهم على أعلى مستوى لإدارة اللجان الفرعية بدء من استلام المظاريف حتى الرجوع للجنة العامة وإرجاع هذه المظاريف، وحل أي مشكلة تقابله خلال العملية الانتخابية، في ظل انعقاد الانتخابات على مدار 3 أيام.

وأشار إلى أنه سيتم التأكد من شخصيات السيدات المنقبات قبل الإدلاء بأصواتهن في العملية الانتخابية، وذلك من خلال كشف النقاب داخل اللجان عن طريق المستشارة رئيسة اللجنة أو موظفة من الجهاز الإداري للدولة؛ لضمان عدم تكرار التصويت أكثر من مرة، معقبًا: «براحتها تلبس النقاب برة اللجنة»

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت قواعد خاصة بشأن ذوي الهمم لتسهيل مهمة المشاركين في الانتخابات الرئاسية، وسيتم تخصيص أماكن محددة لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة خلال العملية الانتخابية.

وعن محاولات البعض التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية، أكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تضم قضاة من أعلى الكفاءات، من جميع الهيئات والهيئة التنفيذية تتكون من 14 قاضيا من الجهات المختلفة، مشددًا على أنه لا يصح التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية وهي عملية ليست سهلة على الإطلاق.