الجيش الباكستاني يرد على نيران غير مبررة من القوات الأفغانية في شمال غرب البلاد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 2:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 2:20 ص

 اندلعت اشتباكات اليوم الثلاثاء بين القوات الباكستانية والأفغانية في منطقة نائية على الحدود الشمالية الغربية، حيث اتهمت وسائل الإعلام الحكومية في باكستان القوات الأفغانية بفتح "نيران غير مبررة" تم الرد عليها.

وقال التلفزيون الباكستاني واثنان من المسؤولين الأمنيين، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن القوات الباكستانية ردت على إطلاق النار وألحقت أضرارا بدبابات أفغانية ومواقع عسكرية.

وأكد طاهر أحرار، نائب المتحدث باسم الشرطة في إقليم خوست الأفغاني، وقوع الاشتباكات لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. 

يذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال الأسبوع الجاري التي يتبادل فيها الجانبان إطلاق النار على طول حدودهما الطويلة.

 


