أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 50 مليون شخص منذ ظهور تفشي المرض في الصين في ديسمبر 2019، وفقًا لإحصاء من مصادر رسمية نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الاثنين.

وأوضحت الصحيفة أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و100 ألف و345 وفاة.

وعانت الولايات المتحدة من أكثر الوفيات المرتبطة بفيروس كوفيد مسجلة 763 ألفا و92 حالة وفاة، تليها البرازيل بـ 611 ألفا و 283، والهند بـ 463 ألفا و655، والمكسيك بـ291 ألفا و،147، وروسيا بـ 256 ألفا و597 حالة وفاة.

وكانت الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة، اليوم الاثنين، هي روسيا بـ 1211، تليها أوكرانيا بـ 442 ورومانيا بـ 233.

ومع الأخذ في الاعتبار زيادة الوفيات المرتبطة بـ كوفيد-19، تقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات.