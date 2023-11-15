البيت الأبيض: لم نوافق على العملية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء

أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن واشنطن لم توافق على العملية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء الطبي في غزة.



وأضاف البيت الأبيض في تصريحات نقلتها شبكة "العربية" الإخبارية: "الولايات المتحدة تشعر بالارتياح لتقييمها الخاص بأن حماس تستخدم مستشفى الشفاء كمركز للقيادة".



واليوم، قال مصدر طبي داخل مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، إن الخدمات الطبية توقفت بالكامل بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لأجزاء واسعة من المستشفى.



وحذر من أن "مئات المرضى والجرحى معرّضون لخطر الموت بسبب توقف الخدمات، حيث بدأت الجروح تتعفن، ما يُنذر بتفشي الأوبئة".



وأشار إلى أن "القوات الإسرائيلية تتمركز في قسم غسيل الكلى، وتحاصر بقية الأقسام من خارج المجمع، وسط حالة مأساوية جدا".



وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة.



ومنذ 40 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11500 شهيد، بينهم 4710 أطفال، وبلغ عدد المصابين منذ بدء العدوان 29800، وأكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.