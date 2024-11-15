وفا: الأسير أسامة الأشقر من طولكرم يدخل عامه الـ23 في الأسر

دخل الأسير أسامة محمد الأشقر (42 عاما) من بلدة صيدا شمال طولكرم، اليوم الخميس، عامه الـ23 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقل الأشقر بتاريخ 14 نوفمبر 2002، بعد مطاردة استمرت لمدة عامين، وتعرض لتحقيق قاس وطويل، وواجه العزل لمدة 72 يوما خلال التحقيق، واجه فيها التعذيب الشديد، وعانى من إصابة سابقة في البطن بخمس رصاصات وشظايا صاروخ، أثناء اقتحام مخيم طولكرم عام 2002، ولاحقا حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد 8 مرات و50 عاما.

وخلال أعوام أسره حصل على شهادة الثانوية العامة، وشهادة البكالوريوس من جامعة القدس المفتوحة تخصص اجتماعيات، وشهادة الماجستير من جامعة القدس تخصص دراسات إسرائيلية، وأتقن اللغات العبرية والإنجليزية والفرنسية، وكتب العديد من المقالات السياسية والثقافية التي نشرت في عشرات الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية، كما أصدر كتابين "للسجن مذاق آخر" و"رسائل كسرت القيد".

وعام 2020 عقد قرانه على خطيبته منار خلاوي. وخلال أعوام اعتقاله فقد الأسير الأشقر والده واثنين من اشقائه، كما هدم الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلته مرتين.