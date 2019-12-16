إندونيسيا تحتج لدى منظمة التجارة على خطط أوروبا فرض تعريفات على زيت النخيل

قالت إندونيسيا إنها أقامت دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية ضد الاتحاد الأوروبي لتمييز مزعوم من قبل الاتحاد ضد الوقود الحيوي المعتمد على زيتها من النخيل.

وقالت وزارة التجارة الإندونيسية، في بيان اليوم الأحد، إن القضية تم إقامتها في 9 ديسمبر الجاري للاحتجاج على التوجيه الأوروبي الثاني للطاقة المتجددة والذي يحدد استخدام الوقود الحيوي المعتمد على زيت النخيل في أوروبا بحلول عام 2030.

وتم رفع القضية في أعقاب إعلان صدر الأسبوع الماضي من التكتل أعلن فيه أنه سيفرض تعريفات جمركية بشكل حاسم بنسبة تتراوح من 8 إلى 18% على واردات الوقود الحيوي المعتمد في إنتاجه على زيت النخيل من إندونيسيا للسنوات الخمس المقبلة.

واقترح الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية مؤقتة في إطار النطاق ذاته في أغسطس.

وإندونيسيا هي أكبر منتج لزيت النخيل في العالم.

وقال المدير العام بالوزارة للتجارة الخارجية إندراساري ويسنو واردهانا إن "الحكومة الإندونيسية اعترضت على الحد من استخدام الوقود الحيوي من زيت النخيل من جانب الاتحاد الأوروبي، ما سيكون له تأثير سلبي على صادرات إندونيسيا من زيت النخيل للاتحاد الأوروبي وسيضر بصورة منتجات زيت النخيل بالتجارة العالمية".

وقال وزير التجارة أجوس سوبارمانتو إن القرار برفع الدعوى القضائية يأتي في أعقاب مشاورات مع علماء ومنتجي زيت النخيل ومساهمين آخرين بالقطاع.

وأضاف سوبارمانتو أن إندونيسيا بعثت بطلب لإجراء مشاورات مع الاتحاد الأوروبي في خطوة أولية في العملية القضائية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن التعريفات الجمركية قد تم فرضها لمواجهة الدعم غير العادل للشركات التي تقدم منتجات وقود حيوي يتم توريدها للتكتل الأوروبي.