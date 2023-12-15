أوربان يربط المساعدات الأوكرانية بأموال الاتحاد الأوروبي المجمدة

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ربط رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مفاوضات ميزانية الاتحاد الأوروبي، ومن بينها المساعدات الجديدة لأوكرانيا، بصرف أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة لبلاده.

وقال أوربان في مقابلة مع هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية المجرية في بروكسل اليوم الجمعة، "حقيقة أنهم يريدون تغيير قانون ميزانية التكتل لتصبح مدتها سبع سنوات هي فرصة ممتازة للمجر للحصول على بقية الأموال المحتجزة" .

وأضاف أوربان: "علينا ألا نحصل فقط على النصف، ولا الربع، ولكن الكل ... يحق لنا الحصول على كل هذا المال."

وبسبب استخدام المجر حق النقض (الفيتو)، لم يتمكن قادة الاتحاد الأوروبي الآخرون من الموافقة كما هو مخطط على حزمة مساعدات مالية بقيمة 50 مليار يورو (72ر54 مليار دولار) لأوكرانيا في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

وانتقد أعضاء في البرلمان الأوروبي القرار ووصفوه بأنه غير مبرر واتهموا المفوضية الأوروبية برئاسة أورسولا فون دير لاين بالسماح بتعرضها للابتزاز.

وأشار أوربان أيضا اليوم الجمعة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال إن المجر لا يزال لديها "75 فرصة لوقف هذه العملية".

ومثلها كمثل كل البرلمانات الوطنية، يتعين تصديق المجر أيضا على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال أوربان: "إذا كنا لا نريد أن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإن البرلمان المجري سيصوت ضدها".

يذكر أن المفوضية الأوروبية وافقت الأسبوع الجاري على الإفراج عن ثلث التمويل المخصص للمجر البالغ 30 مليار يورو (33 مليار دولار) الذي تم تجميده بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون والفساد، بعدما أدخلت المجر تعديلات مرتبطة بالقضاء وتعزيز استقلال المحاكم.

وأوضح أوربان أنه عندما يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي مجددا في مطلع العام المقبل لدراسة منح أوكرانيا حزمة المساعدات، ستتأكد المجر من الحصول على جميع أموالها أولا.

وذكر محللون لدى بنك "أو تي بي" في بيان اليوم أن الإفراج الجزئي عن التمويل الأوروبي أحدث انخفاضا "سريعا لأقصى حد" في عائدات سندات المجر.